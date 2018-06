Di Cosimo derubata, denunciati i ladri

Nei giorni scorsi, l’Assessore Sabrina Di Cosimo ha presentato denuncia per il furto della borsa avvenuto allo Stadio Gran Sasso. Ladri denunciati e refurtiva recuperata.

«Il personale della Squadra Volanti e del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica – spiegano dalla Questura – immediatamente provvedevano a visionare i filmati registrati dalle telecamere presenti allo stadio e dopo un meticoloso lavoro riuscivano a risalire alla targa dell’automobile degli autori del reato. Si risaliva così ai componenti di una famiglia romana presente allo stadio per accompagnare il figlio iscritto alla competizione sportiva. Si richiedeva, pertanto, alla Procura di L’Aquila un decreto di perquisizione da eseguire presso l’abitazione dei presunti responsabili del furto, sita nella zona est della Capitale».

Furto ai danni dell’assessore Di Cosimo, i risultati dell’indagine.

«La perquisizione effettuata nei giorni scorsi da personale della Polizia di Stato in servizio nella Capitale, permetteva di rinvenire la borsa e gran parte degli oggetti rubati che venivano riconsegnati alla legittima proprietaria. Gli stessi venivano quindi denunciati per furto aggravato in concorso».