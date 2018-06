Censimento, il Comune cerca operatori

Censimento permanente 2018-2021: avviso per la ricerca di rilevatori, coordinatori e operatori di back office esterni.

L’ufficio Statistica del Comune dell’Aquila rende noto che è stato pubblicato un avviso per ottenere la disponibilità di cittadini interessati a svolgere le attività connesse al Censimento permanente 2018-2021. Le domande ricevute porteranno alla formazione di un elenco di personale al quale eventualmente attingere – qualora non sia possibile utilizzare le risorse interne del Comune o le stesse non siano sufficienti – per affidare incarichi esterni per l’esecuzione delle funzioni di coordinatore, rilevatore e operatore di back office.

Le domande vanno inviate entro l’8 luglio. L’avviso è pubblicato nella pagina “avvisi” della sezione “concorsi, gare e avvisi” dell’area “Amministrazione” del sito internet del Comune (CLICCA QUI).