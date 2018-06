Carcere, olio bollente in faccia a un agente

Aggredito con olio bollente da un detenuto, agente della penitenziaria in ospedale. Altri 4 agenti hanno riportato contusioni. L’episodio nel carcere di Sulmona.

Grave episodio nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, dove un assistente di polizia penitenziaria è stato aggredito con olio bollente da un detenuto di origini napoletane. Altri 4 poliziotti hanno riportato varie contusioni. La denuncia della CST Uil Adriatica Gran Sasso.

Aggressione in carcere, la denuncia del sindacato.

«Scena infernale – scrive Mauro Nardella, segretario della CST Uil Adriatica Gran Sasso – quella che si è vissuta stamane nel carcere di piazzale Vittime del dovere. Tre dei quattro malcapitati si ritrovano in questo momento al pronto soccorso, sottoposti a esami diagnostici. Uno di essi, A.P., si trova in non buone condizioni per via delle ustioni che hanno riguardato il tronco, le arti e il viso. Non è dato conoscere al momento la prognosi. Abbiamo superato il limite. Ora l’amministrazione penitenziaria deve intervenire e ancor prima di essa il ministro Bonafede che ha in mano la responsabilità politica della gestione carceraria. Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono stati chiusi troppo frettolosamente e senza alternative valide. Anche su questo si dovrà parecchio dibattere. Ieri ci si augurava che non ci scappasse il morto prima di arrivare a vedere validi interventi da parte del DAP e del ministero della Giustizia. Oggi ci siamo andati molto vicini».