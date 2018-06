Call Center, la difesa del posto di lavoro

All’Aquila focus sul mondo dei Call Center in un convegno organizzato da Fistel CISL per sensibilizzare e incoraggiare le parti imprenditoriali e le istituzioni a fare sistema.

Giovedì 21 a L’Aquila si parlerà del mondo dei call center un settore produttivo che rappresenta una risorsa per L’Abruzzo. È stata scelta L’aquila, per questa iniziativa importante, come città simbolo per raccontare le varie esperienze e i risultati raggiunti: nella provincia aquilana sono presenti 7 aziende che occupano più di 2000 lavoratori.

Il sindacato vuole ripartire da qui per offrire un’occasione ai tanti disoccupati e soprattutto ai giovani, perché la crisi economica ed occupazionale purtroppo si è fatta sentire anche nel settore dei servizi mettendo a rischio molti posti di lavoro.

Il convegno di domani, organizzato dalla la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni della CISL AbruzzoMolise, si pone come obiettivo quello di sensibilizzare e incoraggiare le parti imprenditoriali e le istituzioni a fare sistema e rete, ma soprattutto a creare quelle sinergie necessarie per la difesa del lavoro e del reddito delle famiglie in una regione che, ancora oggi, risente gli effetti della crisi economica e del triste evento del sisma.

Lucio Petrongolo, Segretario Generale Fistel CISL AbruzzoMolise introdurrà i lavori della tavola rotonda a cui parteciperanno Giovanni Lolli, VicePresidente Giunta Regionale Abruzzo, Vito Antonio Vitale, Segretario Nazionale Fistel CISL, Leo Pio Malandra, Segretario Generale CISL AbruzzoMolise, Paolo Sarzana, Presidente Assocontact.

Appuntamento per il 21 giugno alle ore 16.30 presso il Moonvillage.