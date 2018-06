Stranieri senza biglietto, controllori spintonati

Cercano di sfuggire ai controllori e li spintonano, due stranieri denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

Erano su un autobus della linea 2, ma erano sprovvisti di biglietto, così – alla vista dei controllori – hanno tentato la fuga. A quel punto i due controllori dell’Ama hanno tentato di fermarli, ma sono stati spintonati. Uno dei due è finito in ospedale. L’episodio è avvenuto in viale Corrado IV. I due stranieri sono stati denunciati.

Controllori spintonati, Costantini (Lega): «Aggressioni ormai all’ordine del giorno».

«Esprimiamo massima solidarietà – scrive il segretario giovanile della Lega Aquilana Andrea Costantini – ai due controllori dell’Ama aggrediti da cittadini stranieri sprovvisti di documenti. In Abruzzo aggressioni simili sono ormai all’ordine del giorno, con clandestini e richiedenti asilo che colpiscono e, come nel caso in questione, mandano in ospedale i controllori del servizio di trasporto pubblico. Pochi giorni fa era successo in marsica, oggi accade a L’Aquila, domani potrebbe ripetersi ovunque. Non ci stancheremo mai di combattere al fianco della nostra gente contro i complici di questa invasione incontrollata, che permette a questi violenti di trasformare L’Aquila in un bivacco di illegalità, arrivando perfino a rompere una costola ad un pubblico ufficiale».