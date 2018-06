Sottoservizi, giovedì niente acqua in centro

Dalle 13 alle 17.30 di giovedì prossimo interruzioni della fornitura d’acqua in centro.

La segreteria di Asse Centrale Scarl comunica che nella giornata di giovedì 21 giugno, salvo imprevisti, potrebbero verificarsi interruzioni nella fornitura di acqua corrente nella fascia oraria tra le ore 13 e le ore 17.30, per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili nell’ambito delle opere di infrastrutturazione dei sottoservizi.

Interruzione acqua corrente, le zone interessate.

L’area interessata dall’interruzione della fornitura idrica comprende via Ardinghelli, piazza S. M. Paganica, via Leosini, via Altonati, via Accursio, via Collepietro, via Mazzini, via Bominaco, via Navelli, piazza Palazzo, corso Umberto, corso Vittorio Emanuele (tratto Quattro Cantoni-via Mazzini), via Paganica.