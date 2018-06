Scontro tir-auto, muore ex sindaco di Borgorose

Incidente stradale tra un’auto e un tir sulla Salto-Cicolana: ha perso la vita l’ex sindaco di Borgorose, Lucia Tempesta.

Non c’è stato nulla da fare per Lucia Tempesta, 57 anni, ex sindaco di Borgorose. Come scirive ilcorrieredirieti.it, la donna, a bordo di una Fiat Cinquecento, è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un tir sulla Salto Cicolana, all’altezza di Oiano.

L’ex sindaco di Borgorose coinvolta nell’incidente, inutili i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, si sono portati gli operatori del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale di Rieti, carabinieri e polizia stradale di Rieti e Passo Corese. Sul posto anche l’elisoccorso. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista del tir è stato ricoverato in stato di shock.

Foto da ilcorrieredirieti.it.