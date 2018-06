Innova Manet, evento su digital transformation

Tra cinque giorni prende il via Innova Manet un nuovo appuntamento a L’Aquila su innovazione e digital transformation nelle aziende e istituzioni del territorio.

L’evento, inserito all’interno del programma Onda D’Innovazione, è organizzato dal team del primo Coworking d’Abruzzo Strange Office, in collaborazione con l’associazione L’Aquila Che Rinasce e patrocinato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Innovazione e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e può vantare la partecipazione della scuola di alta formazione TAG Innovation School e la presenza dei suoi 18 ricercatori della seconda edizione del master in Digital Transformation per le PMI.

Innova Manet, l’evento di sabato 23 giugno.

I 18 ricercatori, attualmente in tour per l’Italia a lavoro nelle aziende della penisola, faranno tappa a L’Aquila per visitare la città e vedere in prima persona il processo di rinascita sia dal punto di vista fisico ma soprattutto dal punto di vista sociale ed economico. Prenderanno parte all’evento varie realtà imprenditoriali e istituzionali che porteranno la propria testimonianza su come l’innovazione e i processi di cambiamento influiscano positivamente sia sul proprio ecosistema interno, sia su quello esterno. L’appuntamento è quindi per sabato 23 giugno dalle ore 16:00 nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni a L’Aquila.

Media partner dell’evento IlCapoluogo.it e LaQTv.