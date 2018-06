Nei giorni 16 e 17 giugno il Gruppo storico Sbandieratori dell’Aquila ha preso parte alla manifestazione “Ferie delle Messi” a San Gimignano.

Il Gruppo storico degli Sbandieratori sì è esibito riscuotendo grandi consensi in diversi esercizi scanditi dalla musica dei Tamburi e delle chiarine nella stupenda cornice del Duomo di San Gimignano.

«Per noi – ha commentato Luca Troadi, responsabile dei Musici – tornare in questo luogo che abbraccia tradizioni e culture di un tempo è sempre una forte emozione. Siamo stati contenti di tornare a San Gimignano, dove nel corso degli anni il rapporto fra le due realtà non ha potuto fare altro che consolidarsi sempre di più. Un ringraziamento da parte di tutto il gruppo va a Federico Francardelli dei “Cavalieri di Santa Fina” e al sindaco Giacomo Bassi, i quali hanno creduto in noi fin dall’inizio».