Bocconcini di vitello con patate e piselli

Questa settimana i Pasticci di Ale ci propongono un secondo piatto facile e delizioso con vitello, patate e piselli.

Ingredienti:

– bocconcini di vitello

– farina

– olio, carota, sedano, aglio per il soffritto

– vino bianco

– patate

– brodo vegetale

– piselli

Infarinate leggermente i bocconcini e fate rosolare in un po’ di olio con aglio, cipolla e sedano.

Sfumate con del vino bianco ed aggiungete un po’ di brodo vegetale, a coprire il tutto.

Per rendere il sughetto più cremoso, aggiungete un pochino di farina. Unite le patate in pezzi piccoli piccoli e portate a cottura. Poco prima di fine cottura, aggiungete i piselli lessati e lasciate insaporire.

Et voilà..piatto pronto.

Link: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2018/06/bocconcini-di-vitello-con-patate-e.html?view=flipcard