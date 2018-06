All’Aquila il campione del mondo Bruno Conti

Domani all’Aquila arriva il campione del mondo Bruno Conti, in visita allo stadio “Gran Sasso-Italo Acconcia”.

Domani, mercoledì 20 giugno, sarà all’Aquila Bruno Conti. L’ex giocatore della Roma, campione del mondo con la nazionale azzurra in Spagna nel 1982, arriverà alle 10.30 per visitare lo stadio “Gran Sasso-Italo Acconcia”. Lo rende noto l’assessore allo Sport, Alessandro Piccinini. «L’arrivo di Bruno Conti in città – ha spiegato Piccinini – va nella direzione di consolidare il percorso verso la nuova compagine societaria ormai in procinto di rilevare L’Aquila Calcio. Per noi è un vanto poter ospitare un campione di quella levatura, soprattutto se uniamo questa circostanza alla presenza di altri collaboratori di rango del nuovo sodalizio, quali Claudio Anellucci, ex procuratore di due fenomeni del calcio mondiale quali Cavani e Dybala. Ci auguriamo – ha concluso l’assessore Piccinini – che l’ingresso della nuova compagine porti al più presto all’iscrizione dell’Aquila Calcio, in modo tale da conservare quantomeno l’attuale categoria».

Bruno Conti a L’Aquila, probabilmente superate le tensioni sulla nuova società dell’Aquila Calcio.

La presenza del campione del mondo a L’Aquila, per prendere visione dell’impiantistica, quindi, dovrebbe essere un buon segno per L’Aquila Calcio, dopo le tensioni tra vecchi e nuovi rappresentanti societari, in rottura per questioni di rassicurazioni su debiti pregressi. Rottura che probabilmente nelle ultime ore è stata superata e ha permesso la conferma della presenza di Bruno Conti, domani a L’Aquila. Conti dovrebbe assumere ruoli nella direzione tecnica dell’Aquila Calcio. Naturalmente tutto è subordinato alla “ispezione” di domani e al buon proseguimento del percorso verso la nuova società.

La foto di copertina è di forzaroma.info.