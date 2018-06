Servizi Pubblici, Prima Giornata regionale

All’Aquila la I edizione della Giornata regionale dei servizi pubblici in Abruzzo.

Si svolgerà all’Aquila, il prossimo 21 giugno, alle 9,30, all’auditorium del Parco, la Prima giornata regionale dei servizi pubblici, organizzata dalla Confservizi Cispel Abruzzo, con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune dell’Aquila, Anci e Upi Abruzzo.

Il programma della manifestazione, in cui verranno presentati i dati relativi ai servizi pubblici in Abruzzo, con particolare riferimento alla trasparenza, responsabilità, protezione dell’ambiente, innovazione, equità ed inclusione delle aziende, è stato illustrato, questa mattina, in conferenza stampa dal presidente della Confservizi Cispel, Agostino Del Re, il segretario regionale, Bruno Biagi, e l’assessore comunale con delega alle partecipate e ai servizi pubblici, Carla Mannetti.

«È un evento importante per la città dell’Aquila – ha dichiarato Mannetti – perché ha un respiro regionale e nazionale. Ringraziamo la Cispel Confservizi per averci dato questa visibilità che ci consente di affrontare tematiche molto attuali.»

La tavola rotonda, la prima in Abruzzo organizzata in occasione della Giornata mondiale del servizio pubblico, che si celebra il 23 giugno, verterà sui temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’utilizzo delle risorse idriche, con particolare riferimento alla protezione dell’ambiente e all’incremento dell’efficienza dei servizi pubblici nelle comunità locali.

«La giornata si articolerà in due momenti contemporanei – ha sottolineato Biagi – una tavola rotonda, a cui prenderanno parte dirigenti nazionali della Cispel, Regione e Comuni, che hanno un grande potere nel fare le norme e organizzare i servizi, “contemporaneamente le aziende daranno vita, all’esterno dell’auditorium del Parco, ad una grande vetrina di ciò che hanno prodotto o intendono produrre, per migliorare i propri servizi ai cittadini abruzzesi. Presenteremo, nel corso della Giornata regionale dei servizi pubblici, dei dati inediti sui valori economici delle nostre aziende.»

Del Re ha evidenziato “l’importanza dei servizi pubblici e delle aziende che operano nel settore. Trasparenza, responsabilità, protezione dell’ambiente, innovazione, equità ed inclusione sono le tematiche che verranno affrontate in un confronto costruttivo non solo tra aziende ed enti gestori dei servizi, ma tutti i soggetti che hanno potere e responsabilità nella gestione degli stessi”.

Alla Giornata regionale dei servizi pubblici parteciperanno, tra gli altri, Fabrizio Salusest, esperto analisi e programmazione aziendale, Mauro D’Ascenzi, vice presidente nazionale Utilitalia, Venanzio Gizzi, presidente nazionale Assofarm e Roberto Cavalieri, direttore generale Fonservizi.

Modererà il dibattito Alessandro De Angelis, vice direttore dell’Huffington Post.