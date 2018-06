Letti di Notte, la Notte Bianca dei libri

Letti di Notte: anche L’Aquila si unisce alla festa di inizio estate tra i libri.

Giovedì 21 giugno 2018, nella notte più breve dell’anno torna in tutta Italia, e anche nel capoluogo, la notte bianca dei libri e della lettura, giunta quest’anno alla settima edizione.

Tema di Letti di Notte 2018 è “Vedi alla Voce…”: la voce di chi legge, la voce di chi canta, la voce di chi racconta, la voce che caratterizza un libro.

In programma una vera e propria festa della lettura, coordinata e promossa a livello nazionale da Letteratura Rinnovabile e organizzata da tante associazioni, librerie, biblioteche, case editrici. Una notte per celebrare la forza di luoghi d’incontro, scoperta, aggregazione, divertimento.

Per L’Aquila, l’appuntamento è all’Associazione Bibliobus, in piazza d’Arti di via Ficara. Un’iniziativa promossa in collaborazione con il Caffè Letterario aquilano che ogni giovedì si riunisce proprio in questo spazio.

Questo il programma

-ore 18:

Fabio Iuliano e Roberto Ciuffini in “Born in the Usa – controcanto del sogno americano”. Reading a cura di Barbara Bologna.

Musica live degli Yawp.

– ore 20:

Aperitivo Letterario

Letture a cura di Ciro Improta.

In collaborazione con il Circolo Arci Querencia

-ore 21:

“Binari di Notte“, a cura della Compagnia dei Poeti dell’Aquila di Valter Marcone e Alessandra Prospero