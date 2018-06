Visite senologiche e dermatologiche gratuite

Open Day al Poliambulatorio Sismer dell’Aquila, domenica visite gratuite senologiche e di dermatologia oncologica ed estetica.

Mascaretti “prevenzione miglior cura contro i tumori, alta percentuale guarigione”

Una giornata “porte aperte” all’insegna della lotta contro i tumori al seno e le neoplasie della pelle, in cui verranno effettuati controlli gratuiti di prevenzione in dermatologia oncologica ed estetica, visite senologiche per la prevenzione delle patologie al seno e consigli per la chirurgia ricostruttiva.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà domenica prossima, 17 giugno, a partire dalle 10 fino alle 16.30, nei locali del Centro in via Piemonte 2A, zona “Macchiole”, gestito all’Aquila dalla società privata Sismer Servizi Abruzzo Srl. La struttura ha 400 metri quadrati di spazio con più di 20 professionisti impiegati, macchinari all’avanguardia, 4 posti letto, zone chirurgiche, laboratorio e degenza sterili.

“Vogliamo offrire un servizio al territorio e alla popolazione, perché la prevenzione è la miglior cura esistente nella lotta ai tumori, soprattutto per quelli più frequenti, come quello al seno – spiega Giulio Mascaretti, professore associato di Ginecologia e Ostetricia presso l’Università degli Studi dell’Aquila e responsabile organizzativo della struttura – Se preso in tempo, infatti, le probabilità di guarigione sono quasi del 100 per cento. Per questo abbiamo voluto organizzare l’Open Day”.

Il Centro Sismer dell’Aquila svolge quotidianamente un’importante attività di prevenzione e di supporto per i cittadini, tenendo conto delle necessità del territorio, perché “un aspetto importante è che non esiste più il pubblico e il privato, ma esiste la Sanità nella sua interezza”.

Il programma prevede visite senologiche e consigli per la chirurgia ricostruttiva, che si svolgeranno prevalentemente in mattinata, e visite di dermatologia oncologica, con la mappatura dei nei.

Mascaretti conclude annunciando che “ci sarà un secondo Open Day, se la richiesta supererà le nostre aspettative e a breve verrà organizzata una giornata interamente dedicata alla chirurgia ricostruttiva della mammella”.

È possibile prenotare una consulenza gratuita chiamando il numero 0862-25181, oppure inviando una e-mail all’indirizzo info@sismerabruzzo.it.