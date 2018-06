Notte Bianca, varia programma causa meteo

A causa delle condizioni meteorologiche, è stato modificato il programma di attività dell’evento ‘Notte Bianca dello Sport 2018 – Città dell’Aquila’.

L’Organizzazione fa sapere che, al fine di evitare disservizi e danni alle attrezzature sportive, è stato deciso mantenere le attività all’interno degli impianti sportivi e rinviare a data da destinarsi le altre attività previste nel programma.

La decisione è stata presa valutando i disagi che il maltempo ha creato i giorni scorsi nella città.

«Si è optato per un rinvio delle attività, che quindi non saranno cancellate al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti, soprattutto di tutelare le attività dei più piccoli.»

«Discorso diverso per le strutture sportive che garantiscono un servizio anche in caso di maltempo agli atleti e ai partecipanti.

Sicuri della comprensione e della collaborazione di tutte le associazioni che hanno contribuito all’evento, forniremo a breve ulteriori informazioni sulla prossima data.»

Sono confermate le seguenti attività:

– Auditorium Renzo Piano:

ore 18.30 Convegno “Lo Sport come strumento educativo e sociale”

– Piazzale delle Medaglie d’Oro:

ore 22.00 Concerto Massimo Priviero Live (In caso di pioggia si terrà all’intermo dell’Auditorium)

– Stadio Gran Sasso:

ore 19.00 Calcio amichevole Giovanissimi 2004 – L’Aquila-Pescara

– Stadio Fattori –

ore 15.00 Calcio torneo U12

ore 17.30 torneo Rugby Touch,

ore 20.30 Rugby 13

– Circolo Tennis:

Torneo ATP

– Piscina Comunale:

ore 16.00, nuoto, sub, nuoto sincronizzato, pallanuoto

– Piazzale delle Medaglie d’oro:

ore 18.00 Villaggio food e beverage

Sono rinviate a data da destinarsi le seguenti attività:

– Arti Marziali

– Fitness

– Basket

– Ciclismo

– Area Multisport

– Nordic walking

– Dimostrazione attività salvataggio

– Attività cinofile

– Danza

– Yoga

– Equitazione

– Scherma storica

– Pattinaggio Artistico

A causa del maltempo e delle variazioni sul programma, l’insegnante Sara Di Francia, titolare della scuola ‘Kintsugi Yoga’, comunica che terrà una lezione libera, gratuita ed accessibile a tutti, anche a chi ha disabilità parziali o è in carrozzella presso la Scuola Kintsugi Yoga in via Ugo Piccinini 22 b sotto il Bar Smile dalle 19:00 alle 20:00 di sabato 16 giugno.