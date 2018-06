Via Piccinini, intervento del Comune e GSA

Rotatoria in via Piccinini, in corso intervento del Comune e della Gran Sasso Acqua.

Come segnalato ieri sera dal Capoluogo, i Vigili Urbani dell’Aquila sono stati costretti a chiudere l’accesso in via Amiternum per le auto provenienti dalla rotatoria in via Piccinini a causa di due grandi e profonde buche.

A seguito della bomba d’acqua della scorsa settimana la rete fognaria ha riportato dei danni.

Il Comune fa sapere comunque che sono in corso degli interventi in collaborazione con la Gran Sasso Acqua.

I cittadini e i residenti subiranno inevitabilmente dei disagi per le necessarie modifiche della viabilità ma la Polizia Municipale si sta adoperando per la gestione del traffico.