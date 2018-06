Ricostruzione scuola Sassa: 5 progetti finalisti scelti. Biondi: “Presentazione il 26 giugno”.

Verrà scelto tra i cinque progetti finalisti quello che sarà adottato dal Comune dell’Aquila per la realizzazione del polo scolastico di Sassa. La commissione giudicatrice, composta da membri esterni ed interni all’ente, ha esaminato 102 proposte progettuali e stilato la graduatoria provvisoria in attesa di effettuare le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione degli elaborati scelti per la seconda fase del concorso di progettazione. “La commissione ha effettuato un grande lavoro di analisi delle ipotesi progettuali pervenute – ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – Il 26 giugno terremo una conferenza stampa nel corso della quale verranno presentati i progetti finalisti”. L’elenco completo dei progetti, e quello degli ammessi al secondo grado di valutazione saranno pubblicati sia sull’albo pretorio del Comune dell’Aquila sia nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune sia sul sito web del concorso www.lascuolachevorrei.concorrimi.it.