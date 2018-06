Pezzopane, Senato accolga emendamento tasse

Terremoto: Pezzopane, Senato accolga proposta dem su obblighi fiscali aziende.

“Ci auguriamo che il Senato accolga la proposta dei senatori democratici che, con un emendamento al dl Terremoto a prima firma D’Alfonso, risolve il contenzioso fiscale delle aziende abruzzesi delle zone colpite dal sisma 2009. Ci sono anche altri emendamenti dello stesso tenore di altri gruppi parlamentari. La soluzione indicata dal Pd, infatti, permetterebbe di mantenere la sospensione degli obblighi fiscali previsti dalla legge del 2011 e successivamente, nel 2015, dichiarata illegittima con una decisione miope della commissione europea”. Lo dichiara la deputata dem Stefania Pezzopane, della presidenza del Gruppo.

“Con l’emendamento – spiega – si interviene sulla soglia del de minimis elevando la soglia a 500.000 €, ciò consentirebbe di risolvere gran parte dei contenziosi. L’approvazione dell’emendamento è urgente perché stanno inesorabilmente trascorrendo i 120 giorni concessi dalla proroga per la presentazione della documentazione al commissario. È evidente che la approvazione di questo emendamento consentirebbe la riapertura della trattativa in Europa. Proprio da questo banco di prova su reali situazioni di difficoltà di cittadini e imprese verificheremo se la maggioranza è in grado di ascoltare un contributo concreto per un’emergenza come quella che vive la nostra Regione o se si ferma alla sola sterile propaganda”.

“Siamo fiduciosi – conclude Pezzopane – e personalmente seguirò tutti i delicati passaggi con i colleghi del senato e poi alla Camera”.