Lilt L’Aquila, la prevenzione si tinge d’azzurro

Lilt L’Aquila: visite e consulenze gratuite per prima Campagna di Prevenzione tumori al maschile ‘Percorso Azzurro’

“Ambulatori Lilt aperti con consulenze e visite gratuite da giovedì 14 giugno, per la prima Campagna Nazionale di Prevenzione Oncologica interamente dedicata all’uomo. ‘Percorso Azzurro – Lilt for Men’ è il nome dell’iniziativa che, dal 2018, entrerà a far parte a pieno titolo degli appuntamenti annuali della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, proprio per rivolgerci in maniera specifica al sesso maschile, solitamente più sfuggente delle donne rispetto agli screening di controllo. A partire dal 14 giugno, previa prenotazione ai numeri 0862 580566 e 342 7257453 negli ambulatori Lilt di Viale della Croce Rossa, 119 ci saranno i nostri urologi per effettuare visite e consulenze gratuite, oltre ai nostri volontari per fornire ogni genere di informazione

“Per la Lilt si tratta della prima Campagna di sensibilizzazione rivolta in maniera specifica agli uomini, un’iniziativa che nasce da un’esigenza chiara e importante – ovvero dagli ultimi dati secondo cui l’incidenza dei tumori è superiore nell’uomo più che nella donna: parliamo del 56 per cento tra gli uomini rispetto al 44 per cento delle donne. Ogni anno ci sono 370mila nuovi casi di tumore e nell’uomo il primo posto, come incidenza, lo occupa il tumore alla prostata, seguito da quello al polmone. Ancora più preoccupante la situazione tra la popolazione dei giovani-adulti, sino ai 49-50 anni, dove stiamo registrando un incremento del tumore ai testicoli del 14 per cento, più del melanoma che si attesta intorno al 9 per cento. Tale situazione è determinata da vari fattori, ovvero da un’assenza di educazione alla prevenzione tra il sesso maschile, per cui gli uomini fuggono dalla prevenzione; e anche dall’assenza della visita medica militare di leva e dalla mancata conoscenza di come si esegue una ispezione e un’autopalpazione tra i giovani maschi.

La Lilt di L’Aquila ha già iniziato la propria campagna informativa in occasione del convegno nazionale svoltosi il 19 maggio scorso, nel corso del quale sono emersi dati importanti e significativi, ovvero che oggi il tumore ai testicoli o alla prostata si può sconfiggere grazie alle moderne metodologie che però impongono la collaborazione del paziente-utente che, in primo luogo, deve sottoporsi a controlli periodici.

Da oggi e per tutta settimana uno dei luoghi simbolo della città, la Fontana Luminosa, è stata illuminata d’azzurro, come da tradizione della Lilt, per ricordare agli utenti l’iniziativa di prevenzione.

La Lilt Nazionale ha indetto per il 13 giugno, a Roma, la prima Giornata Nazionale del ‘Percorso Azzurro’ alla quale parteciperà anche la Lilt Abruzzo. Dal giorno seguente, dunque il 14 giugno, porteremo l’attività di sensibilizzazione a L’Aquila, dove i nostri ambulatori in Viale della Croce Rossa, resteranno aperti per accogliere gli utenti che potranno avere il proprio colloquio, con relativa visita o consulenza gratuita da parte di un urologo previa prenotazione telefonica.

Se dovessimo registrare, come ci auguriamo, un notevole numero di presenze, saranno i nostri volontari a gestire le prenotazioni, ovvero gli utenti lasceranno il proprio nominativo e numero per essere inseriti nel calendario visite che andremo a stilare sulla base delle disponibilità dei medici che affiancano la Lilt e che continueranno a seguirci nei prossimi mesi”.