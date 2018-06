Lezione di yoga per la Notte Bianca dello Sport

A pochissimi giorni dall’inizio della Notte Bianca dello Sport, la città si prepara a vivere il centro storico come una grande palestra diffusa e a cielo aperto. Tra i tanti sport che riempiranno piazze e strutture dell’Aquila, lo Yoga è pronto a coinvolgere persone di tutte le età in zona Castello.

In particolare, dalle ore 20:00 alle 21:00 all’interno dell’Auditorium “Renzo Piano”, l’insegnante Sara Di Francia, titolare della scuola ‘Kintsugi Yoga’, terrà una lezione libera, gratuita ed accessibile a tutti, anche a chi ha disabilità parziali o è in carrozzella. ‘Kintsugi Yoga’ è una scuola che opera nel territorio aquilano da anni, ha sede in via Ugo Piccinini nel quartiere di Santa Barbara e si occupa di diffondere lo yoga ed il BenEssere in tutte le sue forme. Lo yoga è una disciplina psico corporea che ha come scopo principale quello di ristabilire l’equilibrio tra mente e corpo. Questo avviene tramite specifici cicli di esercizi e respirazioni più o meno intensi a seconda dello stato che l’insegnante vuole ottenere in quel momento. Si possono affrontare posizioni che mirano al giusto riposizionamento dell’asse della colonna vertebrale con esercizi che consolidano l’addome ed altri muscoli cosiddetti “posturali”, oppure si può lavorare sulla tonificazione di cosce e glutei per mantenerli in forma. Alla fine di ogni sessione di esercizi c’è sempre una parte dedicata al rilassamento ed alla respirazione in modo da abbassare il livello di stress che il corpo ha accumulato durante il giorno.

La “Notte Bianca dello Sport 2018” è stata organizzata dall’ASD Vecchie Fiamme Old Rugby ed è nata come progetto per valorizzare la città, la cultura sportiva e i contenuti sociali e ricreativi che ruotano attorno al mondo dello sport. L’evento si svolgerà Sabato 16 Giugno dalle 17.00 alle 01.00 ed interesserà alcune tra le piazze più belle del centro storico dell’Aquila.

Consulta la locandina per i dettagli