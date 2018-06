A Pitti Uomo le scarpe di lino di Campotosto

Pitti Uomo 2018, tra i capi protagonisti le scarpe di canapa tessute a mano con il lino a Campotosto. Colorata artigianalmente anche la canapa.

Il lino di Campotosto protagonista a Pitti Uomo 2018, in svolgimento a Firenze. Tra le produzioni del marchio Alberto Fasciani, le scarpe in lino proveniente dalla filiera di Campotosto e in canapa colorata artigianalmente.

Il lino di Capotosto a Pitti Uomo, l’artigianato aquilano nell’alta moda.

«A Pitti Uomo ci sono due tipi di scarpe – spiega Assunta Perilli della Fonte della Tessitura di Camposto – una parte fatta con il lino della filiera di Campotosto e un’altra con canapa tinta naturalmente. Il lino è coltivato a Campotosto e trasformato da noi a mano, mentre la canapa è acquistata e successivamente colorata artigianalmente. Le scarpe sono state poi prodotte dal marchio Alberto Fasciani, che le ha esposte a Firenze nell’ambito di Pitti Uomo 2018».