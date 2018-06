Via Piccinini, cede manto stradale

Cede il manto stradale in Via Piccinini, disagi per i residenti in via Amiternum.

I Vigili Urbani dell’Aquila sono stati costretti a chiudere l’accesso in via Amiternum per le auto provenienti dalla rotatoria in via Piccinini a causa di due grandi e profonde buche.

Le auto sono costrette a transitare per via Milonia, da via Antica Arischia.

Le piogge violente degli ultimi giorni hanno, evidentemente, arrecato dei danni seri al manto stradale, compromettendo la sicurezza dei cittadini.

“Siamo stati costretti a chiudere – hanno spiegato i vigili al Capoluogo – in quanto le buche sono talmente profonde che le auto toccano con il fondo nel dosso. La chiusura del traffico sarà minima e gli addetti interverranno al più presto per ripristinare la viabilità quanto prima”.

I vigili sono stati chiamati ad intervenire da alcuni residenti.