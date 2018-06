Teramo, la Lega apre a Zelli

Amministrative, in vista del ballottaggio a Teramo, la Lega apre alle civice di Gianluca Zelli.

Il coordinatore provinciale di Lega Teramo, Piero Fioretti, chiede a Giandonato Morra, candidato sindaco del centrodestra, di prendere in considerazione l’apparentamento con la coalizione civica di Gianluca Zelli, che al primo turno sosteneva la candidatura di Di Dalmazio, in vista del ballottaggio con il candidato del centrosinistra, Gianguido D’Alberto.

«Tengo a ricordare – scrive infatti Fioretti – che per queste amministrative la Lega aveva tentato di rivedere i metodi divisivi nella costruzione della coalizione di centrodestra ed è per questo che anche oggi chiediamo al candidato sindaco Morra di prendere in considerazione un confronto con una parte importante del centrodestra che, come dichiarato dal Coordinatore Regionale Zelli, con buonsenso da parte di tutti poteva portare a vincere già al primo turno. Non vedo impedimenti politici o strategici che possano ostacolare un apparentamento, che garantirebbe la vittoria al ballottaggio. L’obiettivo della Lega Teramo – conclude il coordinatore provinciale – è quello di far crescere un gruppo di persone che, anche al di fuori dell’azione amministrativa, possano agire ed incidere positivamente nella vita della città ponendo al primo posto i cittadini teramani».