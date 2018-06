Pinewood Festival, tra Musica e Ricerca

Arriva Pinewood Festival, l’evento musicale ricco di iniziative socio-culturali che ha luogo ogni estate nella città dell’Aquila.

Pinewood Festival, evento musicale organizzato dall’associazione di volontariato “Coppito nel cuore e nell’anima” e da Feline Wood (webzine musicale indipendente), torna con la sua seconda edizione, rilanciando la sfida decisamente più in alto dopo gli ottimi risultati ottenuti nel primo anno.

I giorni 29 e 30 giugno 2018, nella verde, immensa location del parco Murata Gigotti di Coppito, L’Aquila, alcuni degli artisti più in voga della scena indie/ elettronica italiana e locale, si esibiranno dando vita ad uno scenario che ha come target principale il totale coinvolgimento delle persone che vi prenderanno parte, e in cui, sebbene la musica farà da protagonista, ci si potrà perdere tra innumerevoli altre attività e servizi di cui si potrà godere nell’area festival.

Si evidenzia inoltre che questo è un evento a ingresso gratuito e quindi assolutamente non a scopo di lucro, ma benefico.

Gli incassi, infatti, saranno totalmente devoluti alla suddetta associazione di volontariato organizzatrice dell’evento, che lavora in stretta collaborazione con l’AIRC, Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro.

Per due giorni, L’Aquila e l’intero Abruzzo diventeranno uno dei principali poli, a livello nazionale, di attrattiva sociale e culturale.

È prevista un’affluenza di migliaia di persone, che la location è ampiamente in grado di accogliere e gestire, non solo per l’importanza degli artisti che si esibiranno sul palco, non solo per via del free entry, ma anche e soprattutto per tutte le attività previste nei giorni di festival: Bunjee Jumping da gru di 70m street food Area Narghilè Gonfiabili Sportivi (Calcio balilla umano, bubble football, bowling umano) La città dei ragazzi (area giochi per i più piccoli con gonfiabili zucchero filato e pop corn) Social Wall ( Led wall interattivo sul quale sarà possibile postare live i migliori momenti dell’evento ) Torneo di beach volley, biliardino e beer pong.

VENERDì 29 GIUGNO

I live inizieranno nel tardo pomeriggio, al tramonto, con l’esibizione di alcune band locali tra cui LeMore, Shades e The Neverending Lovers, per passare poi allo show dei CONCERTO, duo di musica elettronica (voce + synth) proveniente da Roma.

Saranno proprio i CONCERTO ad aprire quello che sarà il main event della serata, il live dei Coma_Cose, duo proveniente da Milano che sta riscuotendo un enorme successo in breve tempo, in grado di far coesistere in maniera sublime il cantautorato e il rap, accostandoli a beats elettronici a cavallo fra trap e hip hop. Il loro penultimo singolo “Post Concerto” è primo nella “top 30 songs” di Radio DeeJay, ed hanno appena rilasciato un nuovo brano intitolato “Nudo Integrale”. A seguire ci sarà lo show di Bruno Belissimo, dj, produttore e polistrumentista italo-canadese, fresco di album appena pubblicato: Ghetto Falsetto trascinerà il pubblico in una dimensione dentro la quale sarà impossibile non muoversi a ritmo di una italo-disco totalmente rivisitata.

Terminati i live, toccherà ai dj set di Serena Di (Roma) e Mario B (Londra) ad infiammare lo stage fino a che le gambe non cederanno.

LINE-UP: Coma_Cose • Bruno Belissimo • Concerto • Serena Di • Shades • The Neverending Lovers • Lemore • Mario B

SABATO 30 GIUGNO

Con i live si inizierà ancora più presto, precisamente con le esibizioni di Sativa, Blue Hole e Lingue Sciolte, che apriranno il live dei I Miei Migliori Complimenti (Milano). A seguire l’esibizione di Lemandorle, duo elettro-pop bresciano che con il singolo “Ti Amo Il Venerdì sera” ha superato i 2 milioni di ascolti su Spotify. Saranno loro ad aprire i Pop X, collettivo trentino guidato da Davide Panizza.

Cosa sia Pop X è nelle orecchie di chi ascolta le sue composizioni e negli occhi di chi partecipa alle loro baccanali performance live, già diventate leggenda.

Elettronica che sembra uscita dal cabinato di una qualche sala giochi anni ottanta, testi al limite dell’assurdo, attitudine “punk”, una capacità melodica che farebbe invidia a molti, creatività esplosiva, ma c’è molto altro ancora che non è possibile spiegare utilizzando le parole. Successivamente, il dj set di uno dei producer più talentuosi della scena elettronica italiana ed europea, Lorenzo BITW, che il 22 giugno pubblicherà il suo LP d’esordio “Love Junction”, in uscita per Friends Of Friends (Shlohmo, Groundislava, Indian Wells) e licenziato in Italia da La Tempesta International. In tarda serata, subentrerà in consolle Lawless, noto disc jockey e producer del panorama musicale aquilano.

LINE-UP: Pop X • Lemandorle • I Miei Migliori Complimenti • Lorenzo BITW • Lingue Sciolte • Blue Hole • Sativa • Lawless Artistic Director: Feline Wood (Luca Speranza, Simone Zonfa, Stefano Paolucci) Social Facebook: Pinewood Festival • Pinewood Festival 2018 (Evento) • Feline Wood Instagram: Pinewood Festival Contacts General info: pinewoodparq@gmail.com • felinewoodsound@gmail.com Press: felinewoodpress@gmail.com