Notte bianca e tennis, modifiche alla viabilità

Gli uffici comunali annunciato che in occasione della Notte bianca dello sport, che si svolgerà sabato 16 giugno, e degli Internazionali di Tennis, che si terranno sempre a partire da sabato 16 e fino a domenica 24 giugno, sono state previste delle modifiche alla viabilità.

Viabilità, le modifiche.

In particolare verrà istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata degli ingombri, dalle ore 8 di sabato 16 alle 2 di domenica 17 giugno, sulle seguenti strade e piazze: piazza Battaglione Alpini, viale delle Medaglie d’Oro, via Malta, via Castello.

Piazza Battaglione Alpini verrà, inoltre, chiusa al transito veicolare, sempre dalle ore 14 del 16 giugno e fino alle ore 2 del 17 giugno. La chiusura al transito veicolare riguarderà anche viale delle Medaglie d’Oro, via Malta e via Castello dalle ore 8 di sabato 16 alle 2 di domenica 17 giugno.

Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra piazza Battaglione Alpini e l’incrocio con via San Bernardino e corso Principe Umberto, verrà parimenti chiuso al traffico veicolare, fatta eccezione per i residenti, dalle ore 14 di sabato 16 giugno e fino alle ore 2 di domenica 17.

Verrà, infine, istituito il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata, con rimozione forzata degli ingombri, su viale Ovidio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Martiri di Pietransieri e la rotonda a monte della stessa, dalle ore 7 alle ore 24 di sabato 16 giugno.

