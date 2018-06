Mondiali Atletica, delegazione aquilana a Roma

Candidatura dell’Aquila ai Campionati Mondiali Master di Atletica Leggera: incontro con Malagò.

Il Presidente della Commissione Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Consiglio regionale abruzzese, Pierpaolo Pietrucci, con il vicepresidente della Giunta regionale Giovanni Lolli, e Luciano Perazza, Gianni Lolli, Daniele Placidi per il Comune dell’Aquila e Mauro Marchetti ha incontrato ieri a Roma il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Si è discusso della candidatura dell’Aquila a organizzare la 23esima edizione dei Campionati Mondiali Master di Atletica Leggera, in programma dal 16 al 31 luglio 2022.

La candidatura, sostenuta dalla Regione sia nella fase iniziale che in caso di aggiudicazione con un investimento di oltre 300mila euro, è stata presentata il 29 maggio scorso, nei giorni della visita in città della delegazione internazionale.

La scelta ci sarà a settembre a Malaga, L’Aquila dovrà vedersela con la finlandese Tampere e la svedese Goteborg.

Pietrucci spiega che «l’evento rappresenta una grande opportunità, sono previste circa 9000 presenze di soli atleti a cui ovviamente vanno aggiunti i componenti degli staff e il pubblico. Una iniezione di energia e una vetrina turistica eccezionale per L’Aquila e per l’Abruzzo. Ho subito sposato il grande lavoro del comitato promotore guidato da Gianni Lolli, e voluto che la Regione fosse parte attiva in questa partita. Abbiamo anche il sostegno del Coni, Malagò si è mostrato partecipe e entusiasta per quella che è anche una grande opportunità per tutto il Paese, ospitare un evento così prestigioso, di livello internazionale.»