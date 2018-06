Giancarlo Ciccozzi al National Museum di Tirana

Protagonista della scena artistica internazionale, Giancarlo Ciccozzi è ormai noto al grande pubblico per le sue presenze nelle mostre internazionali sia in Europa che nel resto del mondo.

Si è aperta ieri, infatti, l’esposizione nel prestigioso National History Museum di Tirana. L’evento internazionale è stato promosso da Dorian Koci, direttore del Museo; all’inaugurazione era presente anche l’ambasciata italiana con la dott.ssa Carlotta D’Amico. La mostra sarà visitabile sino al 21 Giugno prossimo. Collaborazione speciale è stata quella del dott. Ylli Drishti, per tanti anni curatore della National Gallery of Arts di Tirana. Ciccozzi è stato contattato anche dallo stimato Prof. Gazmed Leka, artista internazionale e attuale direttore dell’Università delle Arti. Sarà quindi un evento di alto profilo artistico e culturale di rilevanza internazionale che vede il maestro Ciccozzi come “mediatore artistico” tra la nostra cultura e quella dei nostri dirimpettai. Dal mese di Luglio fino ad Agosto inoltrato la mostra si sposterà presso la Gallery of Arts della splendida città di Valona, con il benestare del Sindaco prof. Dritan Leli ed il vice Shkelquim Rama.

Definito innovativo e geniale dai maggiori critici d’arte internazionali, il maestro Ciccozzi, fin dall’inizio della sua attività, ha perseguito un progetto di arte totale che oggi lo porta a rivestire una posizione di grande attualità nella definizione dell’eclettismo dell’arte astratta contemporanea, tanto da essere stato immediatamente contattato dalle più prestigiose gallerie d’arte internazionali.

Oggi l’opera di Ciccozzi contempla lo stesso brivido poetico con il colore che sconvolge la narrazione della sua storia ed il suo mistero; opere che “sanno” di un’antica bellezza, intrise di vecchio, con l’utilizzo di materiali usurati e consumati dal tempo. Tessuti antichi pregiati, legni, rame, bronzo, stucchi, e materiali compositi molto ricercati e debitamente accostti con maestria lo portano ad essere considerato uno degli artisti più promettenti sulla scena mondiale. Quello di Ciccozzi, uno stile unico e riconoscibile. Per il pubblico specializzato o per semplici appassionati, la mostra sarà un’occasione imperdibile, dove lo spettatore verrà totamente avvolto dai colori dei materiali e dalle sensazioni uniche che l’artista aquilano trasmette con le sue opere.

Collaborazione fondamentale per l’organizzazione degli eventi a carattere è stata offerta da Roland Ribaj che ha direttamente curato i rapporti con le istituzioni centrali albanesi in collaborazione con l’AIACM, l’Associazione Italiana per l’Arte e la Cultura nel Mondo ed il suo presidente Maura De Meo. Importanti le sponsorizzazioni sono arrivate dell’imprenditore Renis Tershana (CEO R&T Group e EDS Foundation), Parperim Lamaj (CEO Juvenjlia) con la cortese cooperazione della stimata figura del Prof. Pajtim Ribaj.