Intervento dei vigili del fuoco per un’auto a fuoco nel parcheggio della piscina Verdeaqua.

Nel tardo pomeriggio di oggi un’auto è andata a fuoco, presumibilmente a causa di un guasto tecnico. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, a causare l’incendio dell’auto di grossa cilindrata sarebbe stato un guasto tecnico. Il mezzo, infatti, era in movimento, quando l’automobilista si è accorto del principio di incendio. L’uomo, per fortuna, ha fatto in tempo a imboccare il parcheggio della piscina e ad abbandonare l’auto in sicurezza. Scattato l’allarme, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Ingenti i danni alla vettura.