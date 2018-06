Ufficio Tributi, sabato aperto a piazza Duomo

“Incontri fuori dal Comune”, sabato mattina l’Ufficio Tributi aperto a piazza Duomo.

L’ufficio Tributi del Comune dell’Aquila sarà operativo sabato 16 giugno a Piazza Duomo per incontrare i contribuenti.

Lo ha reso noto l’assessore alle Politiche economiche, finanziarie e di bilancio, Annalisa Di Stefano.

Dalle 10 alle 14 saranno attive quattro postazioni in alcuni gazebo che saranno allestiti nella principale piazza del capoluogo.

È la prima iniziativa del progetto “Incontri fuori dal Comune”, promosso dal settore Equità tributaria.

«Si tratta di un progetto pilota – ha spiegato l’assessore Di Stefano – che ha l’obiettivo di andare incontro ai cittadini, in particolare quelli che hanno delle difficoltà a fruire del servizio di sportello dell’ufficio Tributi a Villa Gioia nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.»

«Abbiamo quindi pensato di invertire la situazione di routine: per un giorno il servizio va direttamente incontro e in mezzo alla gente. Sabato potrebbe un giorno vantaggioso per l’utenza e in più cercheremo di fornire il nostro piccolo contributo per incentivare la città a frequentare il centro storico.»

«Abbiamo scelto questa data – ha proseguito Di Stefano – visto che, come già comunicato dal Comune qualche giorno fa, siamo nell’imminenza del termine di pagamento dell’acconto Imu e Tasi, fissato per legge a lunedì 18 giugno. Ma, oltre che su questi due tributi, i cittadini potranno chiedere qualsiasi informazione sulla loro posizione di contribuenti, ad esempio anche per la Tari.»

L’assessore Di Stefano ha concluso precisando che “se l’iniziativa di sabato avrà una valida risposta da parte della cittadinanza, organizzeremo un altro ‘open day’ di questo genere”.