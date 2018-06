Rimborsopoli, c’è chi dovrebbe chiedere scusa

Il senatore Gaetano Quaglieriello commenta l’assoluzione di Chiodi, Gatti e Castiglione per la vicenda Rimborsopoli.

«Per chi come me non aveva mai avuto il minimo dubbio, quella di oggi (ieri, ndr) non è una notizia ma il dovuto risarcimento morale per le ingiuste accuse rivolte nei confronti del governatore che ha risanato l’Abruzzo sotto il profilo economico e non solo». Lo dichiara il senatore Gaetano Quaglieriello, leader di Idea, commentando l’assoluzione sulla vicenda Rimborsopoli: «Qualcuno dovrebbe ricordare quanto questa vicenda abbia politicamente influito sulle ultime elezioni regionali. Per questo, e non soltanto per questo, c’è chi dovrebbe chiedere scusa a Gianni Chiodi. A lui, ad Alfredo Castiglione e a Paolo Gatti un pensiero di sincera vicinanza».