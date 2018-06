Piazza Palazzo, arriva Wooden Food & Drink

Wooden Food & Drink sta per arrivare in centro storico. Al civico 1 di piazza Palazzo un’altra luce si accende.

Duecento metri quadrati sulla via dei negozi, in un palazzo nuovo di zecca e pronto ad essere popolato dalla mattina a sera. Si potrà fare colazione, pranzare, cenare con l’imbarazzo della scelta di fronte ad un ricco e originale menù che permette la composizione di insalate e piatti gustosi.

Se l’hamburger è il vostro piatto preferito non dovete assolutamente mancare da Wooden, ma ci sarà un’ampia scelta anche tra primi e secindi piatti, tutto preparato con prodotti del territorio.

E’ Simone Pace il titolare di Wooden, giovanissimo aquilano di 21 anni che ha deciso di investire nella sua città.

“Volevo avere un locale tutto mio e ho voluto aprire nella mia città” – racconta Simone Pace al Capoluogo.

“A pranzo potrete divertirvi a comporre la vostra insalata, a cena avrete la scelta tra primi e secondi per tutti i gusti”.

Il suo locale prenderà il posto della sede della farmacia di Corso Umberto e di un negozio di abbigliamento poi. Nelle foto l’ingresso del locale in cui si mettono a punto i dettagli prima dell’inaugurazione che si terrà giovedì 21 giugno a partire dalle 18.