Il Cotugno si riunisce per la maturità

Dopo un anno di “spezzatino” gli studenti di tutte le sezioni dell’istituto Cotugno affronteranno gli esami di stato nella sede principale in via Leonardo da Vinci.

Le informazioni raccolte in una giornata delicata come quella di oggi tutta dedicata agli scrutini finali sono arrivate frammentarie, ma dalla segreteria del Cotugno assicurano che la maturità si svolgerà nella sede di Pettino che poi sarà interessata dai lavori di miglioramento sismico nella porzione di struttura sgomberata lo scorso anno.

Intanto cosa accadrà a settembre? Si disegna una nuova “cartina scolastica” in cui spuntano scuole nuove e ricostruite e musp vuoti in cui troveranno spazio le classi del Cotugno.

E’ il caso della scuola elementare Dottrina Cristiana che sta traslocando nella sua “casa” in centro storico, a Porta Leoni. Entro fine mese le suore che gesticono l’istituto dovranno riconsegnare il musp abitato per questi anni dopo il sisma al comune.

Sarà la volta anche della scuola Micarelli che lascerà il musp di via Ficara.