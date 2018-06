AMA, Revoca dello sciopero per il 18 giugno

Revocato lo sciopero AMA previsto per il 18 Giugno 2018.

Le Segreterie Provinciali e le Rappresentanze Sindacali Aziendali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasport, Faisa-Cisal, Ugl, ne danno comunicazione con una nota.

«Con senso di responsabilità, volendo riservare fiducia alle pubbliche affermazioni riportate in sede di prima Commissione Consiliare dall’Assessore ai Trasporti del Comune dell’Aquila, non avendo alcuna intenzione di far vivere disagi ai cittadini le segreterie Provinciali unitamente alle RSA Aziendali sono a Revocare lo Sciopero Politico proclamato per il prossimo 18 giugno 2018.»

«Ancora una volta la pressione unitaria dei lavoratori ha prodotto il risultato sperato.»

«Delibera di estensione dell’affidamento al 2027 finalmente approvata dalla Giunta comunale, perizia asseverata di valutazione dell’azienda affidata ed in fase di redazione.» si legge nella nota.

«Insomma con ritardo, molto ritardo qualcosa di concreto si muove. Certo rimarremo vigili. Non permetteremo che un allungamento dell’affidamento possa far passare in secondo piano la necessità di addivenire alla FUSIONE, non permetteremo una nuova fase di stanca dopo l’attuale accelerazione. Non attendiamo altro che l’amministrazione porti a termine gli impegni assunti, per poter rivolgere le nostre attenzioni all’altro attore, oggi defilato per effetto delle lungaggini del Comune dell’Aquila.»

«Non aspettiamo altro che poter incalzare la Regione Abruzzo e sfidarla sull’impegno assunto. Questo il nostro senso di responsabilità che non deve e non può essere inteso insomma come un liberi tutti.»