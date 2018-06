Rimborsopoli, assolti Chiodi, Gatti e Castiglione

Assolto ex governatore Chiodi. Assoluzione anche per ex vice presidente ed ex assessore

Assolti dal tribunale di Roma, “perché il fatto non sussiste”, l’ex presidente della RegioneAbruzzo, Gianni Chiodi, l’ex vicepresidente della Giunta,

Alfredo Castiglione e l’ex assessore all’Istruzione, Paolo Gatti, nell’ambito del processo sulla cosiddetta ‘Rimborsopoli’ abruzzese. I tre ex esponenti della giunta regionale abruzzese, giudicati con rito abbreviato, erano accusati, a vario titolo, di peculato e truffa aggravata, per fatti risalenti ad un

periodo compreso tra il 2009 e il 2011, riguardanti l’utilizzo improprio delle carte di credito regionali.