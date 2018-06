Partecipate, Alessandra Santangelo presidente Afm

Nominato il primo presidente delle partecipate a targa Biondi, Alessandra Santangelo presidente dell’Afm.

Iniziano le assemblee delle partecipate del Comune di L’Aquila, oggi quella dell’azienda farmaceutica Afm. Come annunciato dal sindaco Pierluigi Biondi ai microfoni del Capoluogo.it, «via via che si riuniranno le assemblee delle partecipate, si procederà con la nomina dei presidenti». Viene confermata la voce di corridoio che voleva alla presidenza dell’ambiziosa municipalizzata la sorella di Salvatore e Roberto Santangelo.

Partecipate, assemblea Afm

Nella mattinata di oggi si è svolta l’assemblea dell’azienda farmaceutica Afm, che ha approvato il bilancio con il presidente uscente, Giorgio Masciocchi. A seguire, la nomina del nuovo presidente, con la grande sorpresa. La presidenza dell’Afm andava, secondo la ripartizione politica delle forze di maggioranza, a Salvatore Santangelo, e al suo gruppo L’Aquila Futura, ma a sorpresa non è stato confermato il nome di Salvatore quanto quello di sua sorella Alessandra.

Nei prossimi giorni e fino agli inizi di luglio, si terranno le assemblee delle altre cinque partecipate, con l’approvazione dei relativi bilanci e la successiva nomina dei presidenti.

Afm, la partecipata più redditizia

L’azienda Farmaceutica municipalizzata Afm Spa è interamente partecipata dal Comune dell’Aquila e gestisce 7 farmacie di cui 6 nel comune di L’Aquila (Torrione, Strinella, Santanza, Coppito, Pettino, Civita di Bagno) ed una ad Avezzano. L’azienda gestisce inoltre il Polo per l´Infanzia “Casetta Fantasia”, un asilo nido allavanguardia ed una scuola materna con personale altamente specializzato nel settore pedagogico.

L’AFM Spa nasce nel gennaio del 1975, a seguito dell’approvazione del Regolamento Speciale per la costituzione dell’Azienda Farmaceutica Municipalizzata da parte del Consiglio Comunale dell’Aquila. La prima farmacia comunale apre il 5 luglio 1976, in località Torrione, al servizio dei popolosi quartieri del Torrione, di Colle Capocroce e di San Francesco, sempre nello stesso anno ad Agosto, viene inaugurata anche la seconda farmacia, in località Santanza.

Afm, Alessandra Santangelo nuova presidente

Dopo gli ultimi presidenti Paolo Mannetti, Vittorio Sconci e l’uscente Giorgio Masciocchi, entra in scena Alessandra Santangelo, sorella di Salvatore vice presidente della Gsa Gran Sasso Acqua al fianco di Americo Di Benedetto. Salvatore è stato per dodici anni (1994-2006) amministratore comunale della città di L’Aquila e dal 2007 al 2013 : consigliere comunale di Forza Italia dopo aver militato in Alleanza Nazionale, vicepresidente della Gran Sasso Acqua Spa e consigliere di amministrazione della Confservizi Abruzzo.

Roberto è stato eletto in Consiglio Comunale lo scorso giugno con la civica L’Aquila Futura, che in giunta è rappresentata da Francesco Bignotti.

Alessandra Santangelo, classe 1977, è laureata in Economia e Commercio, impiegata dal 2010 in uno studio di Consulenza fiscale e del Lavoro.