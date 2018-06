Instabilità in aumento sulla nostra regione favorirà lo sviluppo di temporali pomeridiani.

Il promontorio di alta pressione che, nelle giornate di domenica e lunedì, ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche sulla nostra regione, tenderà ulteriormente ad attenuarsi, a causa dell’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, a partire dalle prossime ore, determinerà un progressivo aumento dell’instabilità sulle regioni centro-settentrionali, Abruzzo compreso, dove saranno possibili temporali pomeridiani sul settore centro-orientale, in temporanea attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di mercoledì, quando un sistema nuvoloso di origine atlantica si estenderà verso le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo annuvolamenti diffusi, rovesci e manifestazioni temporalesche anche di forte intensità e temperature in generale diminuzione; inoltre alla base dei dati attuali, come annunciato nei precedenti aggiornamenti, l’instabilità continuerà a manifestarsi anche nei prossimi giorni, probabilmente almeno fino alla fine della settimana, anche sulla nostra regione.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, tuttavia dalla tarda mattinata saranno possibili annuvolamenti sulle zone montuose e sul settore orientale, in ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio, dove non si escludono manifestazioni temporalesche che, dalle zone montuose, tenderanno ad estendersi verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico e non si escludono sconfinamenti verso le aree costiere. Da segnalare la possibilità di temporali di forte intensità, più probabili nel Teramano e nel Pescarese, in attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nella giornata di mercoledì con nuvolosità in aumento dalla tarda mattinata, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone nel corso del pomeriggio-sera: attesi rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, localmente di forte intensità con temperature in diminuzione.

Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve ulteriore aumento nei valori massimi.

Venti: Occidentali sulle zone interne, con rinforzi sulle zone montuose. Orientali o nord-orientali lungo la fascia costiera e collinare.

Mare: Poco mosso con moto ondoso in aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)