Avezzano, È on line il nuovo sito istituzionale

È on line il nuovo sito istituzionale del Comune di Avezzano.

«Il nuovo sito internet del Comune di Avezzano non è un semplice cambio d’abito, ma segna una vera e propria svolta nella comunicazione dell’Ente, sempre più protesa a favorire un’interazione tra amministrazione e cittadini, coniugando informazione e promozione del territorio a livello regionale e nazionale».

Con queste parole, il sindaco Gabriele De Angelis, saluta la pubblicazione del sito istituzionale, riprogettato nell’ottica della trasparenza e dell’accessibilità.

Rinnovato nella grafica e nell’organizzazione dei contenuti, è incentrato sulle esigenze degli utenti e sulle funzioni istituzionali dell’amministrazione comunale.

Il nuovo portale, che conserva lo stesso indirizzo, www.comune.avezzano.aq.it, è sviluppato in formato responsive, secondo l’approccio del mobile first, per essere facilmente consultato da tutti i dispositivi mobili, smartphone e tablet.

Notizie in prima pagina, più visibilità ai progetti e ai servizi, un design originale e innovativo, nel rispetto delle ultime linee guida 2018 per la pubblica amministrazione dell’Agid, Agenzia per l’Italia Digitale.

Tra le caratteristiche del sito innanzitutto una migliore fruibilità, con le news in primo piano e una presentazione dei servizi al cittadino più intuitiva e suddivisa per aree tematiche.

Nuova anche l’area “Attività e progetti”, per ogni macro-categoria, sei in totale (Riqualificazione e Cura della città, Sviluppo Economico, Benessere Sociale, Salvaguardia e Ambiente, Turismo e Cultura, Risparmio e Semplificazione).

Altra novità rilevante, la sezione “Agenda eventi”, un calendario che darà maggiore visibilità alle iniziative culturali, artistiche, sportive e sociali organizzate dall’amministrazione o dalle associazioni che operano sul territorio.

Migliorato nelle funzionalità, il progetto mira a potenziare il portale web grazie anche a un collegamento ottimale con i canali ufficiali dell’Ente su Facebook e Twitter.

In questa fase di start-up saranno affinate le diverse funzioni disponibili per migliorare il servizio in base alle necessità segnalate dagli utenti.

Il nuovo sito è il risultato di un lavoro complesso di aggiornamento e riorganizzazione dei contenuti realizzato in team con lo staff di comunicazione del Comune, il CED (Centro di Elaborazione Dati) e professionisti del settore.

La progettazione è stata curata da Isweb SpA, società di Avezzano tra i leader in Italia nel mondo della digitalizzazione per la PA.