A24, Riapre il Traforo dopo 2 ore di coda

Riaperto ieri intorno alle 20 il tratto dell’autostrada A24 San Gabriele Colledara-Assergi, nella galleria del Traforo del Gran Sasso.

Nella galleria alle 17 circa si era verificato un corto circuito di una cabina di alimentazione dell’impianto di aerazione.

Intorno alle 19 era stato aperto il by-pass per consentire l’inversione di marcia e il deflusso delle auto in coda da circa due ore. In direzione L’Aquila-Teramo, quindi, l’autostrada è rimasta chiusa per il tempo necessario a consentire il passaggio dei veicoli.

La concessionaria Strada dei Parchi sulla pagina Facebook si scusa “con tutti gli automobilisti e chi viaggiava con loro, rimasti incolonnati per così tanto tempo. Ma la presenza di fumo, causato dal corto circuito, ha fatto scattare una serie di allarmi che sono un presidio di sicurezza a garanzia di tutti.»

«Le verifiche prima della riapertura sono state molto dettagliate da parte dei Vigili del Fuoco. Anche queste procedure sono un presidio per la prevenzione di situazioni peggiori”.

Un guasto a una cabina di alimentazione di una delle strutture dell’impianto di aerazione del traforo del Gran Sasso ha provocato la presenza di fumo in una delle gallerie: è questa la motivazione reale che ha portato la direzione di esercizio di Strada dei Parchi a chiudere temporaneamente il traforo nella direzione Teramo-L’Aquila”.

È quanto si legge in una nota della società concessionaria delle autostrade A24 e A25.

I vigili del Fuoco, immediatamente allertati, “hanno verificato che non ci sono stati incendi.

«A determinare il blocco è stato il corto circuito di una centralina elettrica che alimenta le ventole. Ricordiamo che per la lunghezza del traforo, 10 km per canna, basta una presenza anomala di fumo per far scattare l’allarme e la direzione procede immediatamente alla chiusura. Una norma di sicurezza molto rigida che serve come strumento di prevenzione.»

“Il guasto – prosegue la nota – si è verificato attorno alle ore 17; subito attivato il Piano di Gestione Emergenza della galleria, con l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco che con le termocamere hanno confermato l’assenza di focolai di incendio, circostanza già verificata dal presidio viabilità antincendio della Concessionaria attivo in h24, inoltre è stata tempestivamente verificata totale assenza di danni a persone e cose”.

