L’Aquila, vince 100mila euro al Gratta e Vinci

Domenica fortunata in una ricevitoria aquilana, dove sono stati vinti 100mila euro con un biglietto Gratta e Vinci “Il Miliardario”.

Investe 5 euro in un biglietto della lotteria e vince 100mila euro. Come spiega Il Centro, è successo ieri mattina presso la ricevitoria di Dante Buccella, in contrada Vetoio. Un fortunato avventore ha infatti comprato un biglietto Gratta e Vinci da 5 euro de “Il Miliardiario”, scoprendo di aver vinto ben 100mila euro.

Grande festa, naturalmente, all’interno della ricevitoria, dopo che il cliente ha comunicato la vincita.