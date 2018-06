L’Associazione Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” in occasione della festività di San Antonio da Padova, propone un concerto in ricordo di Walter Tortoreto, protagonista della cultura abruzzese: critico musicale, scrittore, giornalista, intellettuale a tutto tondo, infaticabile organizzatore di eventi e osservatore attento della politica e della società.

“La sua missione era quella di emancipare il popolo, di renderlo consapevole protagonista, mediante la fruizione di una cultura alta, musicale o di qualunque altro tipo essa fosse.” Così lo definisce lo storico Walter Cavalieri.

L’evento ha il patrocinio del Comune dell’Aquila, Archidiocesi Aquilana, Fondazione Carispaq, Associazione I Solisti Aquilani, Ente Musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, Istituzione Sinfonica Abruzzese ed è in collaborazione con l’Associazione Corale Novantanove e l’ Associazione Orchestrale da Camera “Benedetto Marcello”.

Ad introdurre il concerto sarà il Prof. Gianluca Tarquinio. Il programma prevede l’esecuzione dello Stabat Mater di Fedele Fenaroli, di cui ricorre in questo anno il duecentesimo anno dalla morte e il Gloria di Antonio Vivaldi. Voci soliste Maria Tomassi, soprano e Federica Carnevale,

contralto, Direttore del Coro Ettore Maria Del Romano, Direttore Sabatino Servilio.

L’Insieme Strumentale “Serafino Aquilano” si è ufficialmente costituito nel 1992 sotto la direzione del M° Sabatino Servilio. Il Gruppo ha partecipato al VII Concorso Nazionale “Giovani Musicisti Gargano” 1992, ottenendo il 1° dei premi assegnati; il 2° premio al Concorso “A.M.A. Calabria”

1993; il 2° premio al Concorso Internazionale di Musica per i Giovani “Città di Stresa” 1994.

Ha tenuto numerosi concerti in Italia e all’estero, suonando per Istituzioni prestigiose ed avvalendosi della collaborazione di musicisti di chiara fama. Ha collaborato con Enti e Associazioni presenti nella Regione. L’ensemble è composto da strumentisti ad arco, a seconda delle esigenze di

programma si avvale della collaborazione di strumentisti a fiato. Il repertorio spazia dall’antico al moderno, con particolare riguardo ad opere di compositori contemporanei, pur con l’attenzione a linguaggi diversi.

Il concerto si terrà mercoledì 13, alle ore 21, presso la Basilica di San Giuseppe Artigiano all’Aquila. L’ingresso è gratuito.