Amministrative 2018, ecco i risultati

Da Teramo che sceglierà il proprio sindaco al ballottaggio, a Barete dove vine riconfermato Gattuso, i risultati delle amministrative nei 31 comuni abruzzesi.

Come ampiamente prevedibile, considerati i 7 candidati sindaci, si dovrà attendere il turno di ballottaggio per scoprire chi sarà il nuovo sindaco di Teramo. A condendersi il più importante scranno cittadino saranno Giandonato Morra per il centrodestra e probabilmente Gianguido D’Alberto del centrosinistra.

Amministrative, i risultati nella provincia dell’Aquila.

Per quanto riguarda i Comuni della provincia dell’Aquila, a Barete è stato riconfermato sindaco Leonardo Gattuso con il 54,5%, contro il 45,05% dello sfidante, il vicesindaco dimissionario Claudio Gregori. A Lucoli Valter Chiappini vince con un robusto 82,41%, mentre a Castellafiume è stata eletta sindaco Giuseppina Perozzi con il 65,29%. A Massa D’Albe si afferma Nazzareno Lucci con il 56,77%, mentre a Oricola prevale Antonio Paraninfi con un plebiscitario 91,52%. A San Benedetto dei Marsi eletto sindaco Quirino D’Orazio con il 48,41% (niente ballottaggio per i comuni sotto i 15mila abitanti) e infine a Scanno ha vinto Giovanni Mastrogiovanni con il 75,87%.

I risultati delle amministrative negli altri comuni abruzzesi.

Nella provincia di Teramo, ad Alba Adriatica vince Antonietta Casciotti, ad Atri Piergiorgio Ferretti, a Castilenti Alberto Giuliani, a Civitella del Tronto Cristina Di Pietro, a Controguerra Franco Carletta, a Montorio al Vomano Mario Facciolini, a Nereto Daniele Laurenzi, a Notaresco Diego Di Bonaventura, a Silvi in vantaggio Francesco comignani, ma si deciderà al ballottaggio con Andrea Scordella.

Nella provincia di Pescara, a Bussi sul Tirino riconfermato Salvatore Lagatta, a Cepagatti vince Gino Cantò, a Loreto Aprutino Gabriele Starinieri, a Nocciano Lorenzo Mucci, a Pianella Sandro Marinelli, a Pietranico Francesco Del Biondo, a Roccamorice Alessandro D’Ascanio, a San Valentino in Abruzzo Citeriore Antonio D’Angelo, a Turrivalignani Giovanni Placido.

Nella provincia di Chieti, a Fallo Pierpaolo Alfredo Salerno, a Frisa Nicola Labbrozzi, a Pizzoferrato Palmerino Fagnilli, a Torino Di Sangro Nino Di Fonso e a Villa Santamaria Giuseppe Finamore.

CLICCA QUI per consultare i dati completi del Ministero.