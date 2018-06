Instabilità in attenuazione, atteso graduale miglioramento, specie nella giornata di domenica.

Dopo l’intensa fase di maltempo che, nella giornata di ieri, ha favorito frequenti ed intense manifestazioni temporalesche anche sulla nostra regione, la situazione meteorologica attuale risulterà decisamente migliore con ampie schiarite e temperature in graduale aumento anche se, nel pomeriggio-sera, saranno possibili residui annuvolamenti sulle zone interne e sul settore orientale, localmente associati a precipitazioni a carattere sparso, in attenuazione in serata e in nottata. Miglioramento che si concretizzerà soprattutto nella giornata di domenica, a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice afro-mediterranea che garantirà condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato anche nella giornata di lunedì ma, alla base dei dati attuali, si tratterà di una fase temporanea in attesa di un nuovo cedimento dell’alta pressione che favorirà l’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica sul Mediterraneo e sulla nostra penisola con conseguente progressivo aumento dell’instabilità anche sulla nostra regione a partire da martedì. Instabilità che sembra destinata a proseguire anche nei giorni successivi, probabilmente fino alla fine della prossima settimana, almeno secondo gli ultimi aggiornamenti a disposizione: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con annuvolamenti sulle zone montuose e sul settore occidentale, in graduale temporanea attenuazione nel corso della mattinata, mentre nel corso del pomeriggio assisteremo al consueto sviluppo di addensamenti a ridosso dei rilievi, in estensione verso il settore orientale della nostra regione, dove non si escludono occasionali residui rovesci, in attenuazione in serata e in nottata. Ulteriore miglioramento nella giornata di domenica con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con temperature massime in graduale aumento e possibili addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata.

Temperature: In diminuzione nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con residui rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Poco mosso o localmente mosso con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)