Editoria digitale in crescita

Editoria digitale, Mercoledì 13 giugno verrà presentato il primo rapporto dell’osservatorio sulle testate online nazionali e locali

C’è sempre più domanda di informazione di qualità. Una questione centrale per il lavoro delle redazioni e degli editori in anni in cui il digitale è cresciuto in modo notevole.

Negli ultimi due decenni sono nate e si sono sviluppate centinaia di nuove testate online, ma nessuno ha una quadro preciso dei numeri e delle caratteristiche di questa dinamica realtà.

Per questa ragione due anni fa ANSO (Associazione della Stampa Online) e AgCom hanno iniziato a collaborare per dar vita a un osservatorio permanente delle testate digitali nazionali e locali.Mercoledì 13 giugno verrà presentata ufficialmente il primo rapporto scaturito dai dati di centinaia di giornali.

“Informazione online: nuovi modelli di domanda e di offerta” è il titolo dell’evento che si terrà a Roma nella sala di Villa Blanc della Luiss Business School in Via Nomentana, 216 dalle 9.30 alle 13.30.

Ad aprire i lavori saranno Antonio Martusciello e Adriana Lotti entrambi di AgCom. Seguirà un dibattito sulle realtà editoriali online: modelli di business e criticità con Paolo Cellini, Docente di Economia Digitale, Luiss; Daniele Sesini, Direttore generale, IAB Italia; Marco Giovannelli, Presidente, Anso; Francesco Saverio Vetere, Presidente e Segretario generale, USPI; Fabrizio Barbato, CFO, Fanpage; Riccardo Terzi, EMEA Strategic Relations, News & Publishers, Google Italia

Delineare per la prima volta in Italia un quadro accurato di una realtà poco conosciuta come quella delle testate esclusivamente online e monitorarne l’evoluzione: questi gli obiettivi della prima edizione dell’Osservatorio sulle Testate Online avviato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in collaborazione con ANSO e USPI.