Comunali Abruzzo, la sfida in 31 comuni

Comunali in Abruzzo saranno 31 su 305 i Comuni che andranno al voto domenica 10 giugno per rinnovare i consigli comunali.

Un capoluogo di provincia, Teramo; due con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, Teramo appunto e Silvi; sei per motivi diversi dalla scadenza naturale: Lucoli, Massa D’Albe, Montorio al Vomano, Nereto, Silvi e Teramo.

Dei 31 Comuni cinque sono in provincia di Chieti, sette in quella di L’Aquila, nove in quella di Pescara, i rimanenti Teramo e provincia.

I candidati sindaco a Teramo sono 7

Giandonato Morra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega con Salvini, Futuro In, Oltre, Popolo della Famiglia) Gianguido D’Alberto (Insieme Possiamo, Partito Democratico, Teramo Vive, Teramo 3.0) Cristiano Rocchetti (Movimento 5 Stelle) Mauro Di Dalmazio (Al Centro per Teramo, Azione politica) Giovanni Cavallari (Bella Teramo) Alberto Covelli (Popolari con Teramo, Abruzzo Insieme) Paola Cardelli (Sinistra per Teramo). Eventuale ballottaggio domenica 24 giugno.

In quattro a Silvi

I candidati a sindaco per la citta’ di Silvi, appoggiati da 10 liste, sono: Simona Astolfi (M5s), Andrea Scordella, (centrodestra), l’uscente Francesco Comignani, (centrosinistra), Antonio Del Vecchio, ex alleato di Comignani, che corre con il Movimento Civico “Silvi in Comune” e “Giovani in Comune”.

Gli altri comuni in provincia di Teramo dove il 10 giugno e’ previsto il voto sono: Alba Adriatica, Atri, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Montorio al Vomano, Nereto, Notaresco.

Nella provincia dell’Aquila si vota in sette comuni

San Benedetto dei Marsi, Scanno, Oricola, Massa d’Albe, Lucoli, Castellafiume e Barete. A San Benedetto dei Marsi, comune più grande, la sfida è tra Quintino D’Orazio (primo cittadino uscente), l’ex sindaco Paolo Di Cesare, e Fabrizio Cerasa, consigliere comunale uscente d’opposizione. A Scanno sfida a due per la poltrona di sindaco, tra Giovanni Mastrogiovanni (“Dritti al cuore-idee in movimento per Scanno”), e Amedeo Fusco (Scanno Insieme).

Pescara al voto con nove comuni

Bussi sul Tirino, Cepagatti, Loreto Aprutino, Nocciano, Pianella, Pietranico, Roccamorice, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Turrivalignani.

A Bussi sfida tra Salvatore Lagatta (Rifondazione comunista) e Giuseppe Pino De Dominicis (Pd).

A Cepagatti: Domenico Di Meo (Cepagatti unita) Gino Canto (Cepagatti C’e’), Daniele Fiucci (Movimento 5 Stelle), Claudio Orsini (Riconquistare l’Italia. Fronte sovranista italiano).

A Pianella corrono: Sandro Marinelli (Progetto futuro), Gianni Filippone (Pianella vicina), Federica Fedele (Movimento 5 Stelle).

A San Valentino in Abruzzo Citeriore: Antonio D’Angelo (Obiettivi: solidarieta’ e sviluppo) e Antonio D’Ottavio (Solo passione).

A Roccamorice concorrono all’elezione a primo cittadino, Italia Pietrangelo (Roccamorice nel cuore) e Alessandro D’Ascanio (Azione, liberta’ e progresso).

Turrivalignani: Gianni Placido (Uniti per ricominciare) e Maria Grazia Del Fuoco (Uniti per rinnovare).

Loreto Aprutino: Gabriele Starinieri (Progresso e tradizione), Antonello Delle Monache (In Comune) e Remo Giovannetti (Cittadini per Loreto).

A Nocciano per lo scranno piu’ alto corrono: Lorenzo Mucci (Partecipa al cambiamento), Vincenzo Palumbo (Patto per Nocciano) e Maurizio Di Gregorio (Nocciano piu’).

Pietranico la sfida e’ tra Francesco Del Biondo (Uniti con continuita’), Fabrizio Francescone (La nuova svolta), Santino Catena (Voliamo tutti insieme) ed infine Enrico Rossi (Pietranico futuro).

In provincia di Chieti

A Chieti si torna a votare a Fallo, Frisa, Pizzoferrato, Torino di Sangro, Villa Santa Maria.

A Fallo si ricandida il primo cittadino uscente con la lista Fallo in Movimento, Alfredo Pierpaolo Salerno, in carica dal 2013. La sfida è con Luigi Mantelli (Siamo Fallo) e Carmine Vatieri (Insieme per Fallo).

A Frisa, il sindaco uscente è Rocco Di Battista, secondo mandato consecutivo, appoggiato dalla lista Frisa Unita. Il suo sfidante e’ Nicola Labbrozzi (Frisa cambia lealmente).

A Pizzoferrato Palmerino Fagnilli, appoggiato dalla lista “Paese mio”, cerca il secondo mandato. Carmine Tarantini (Uniti per Pizzoferrato) e Gianni Lupo (Nuovo progetto).

A Torino di Sangro, la sindaca Silvana Priori, in carica dal 2013, si ricandida con la lista Rinnovamento democratico. L’altro nome è Nino Di Fonso, appoggiato dalla lista Torino di Sangro nel cuore.

A Villa Santa Maria, prova a conquistare il secondo mandato l’attuale primo cittadino Giuseppe Finamore, in carica dal 2013, che si ricandida con la lista Villalternativa. Il suo sfidante e’ Nicola Tantimonaco, alla guida della lista Con Villa Santa Maria.