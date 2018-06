Zecche al call center, presto la disinfestazione

La denuncia sulle «condizioni igieniche indecenti» in un call center del territorio. L’azienda si attiva per la disinfestazione.

A #dilloalcapoluogo la segnalazione sulle difficili condizioni di lavoro all’interno di un call center: «I lavoratori versano da parecchio tempo in condizioni igieniche pessime. A questo si è aggiunta la presenza di zecche, a quanto pare presenti nel condotto d’aria condizionata che non viene pulito da anni. Una dipendente è dovuta ricorrere all’intervento dei sanitari per rimuovere una zecca proveniente dalla presa dell’aria condizionata. I lavoratori richiedono urgentemente una disinfestazione per poter lavorare in condizioni igieniche decenti».

Zecche sul posto di lavoro, a breve la disinfestazione.

Secondo quanto appreso dal Capoluogo.it, a seguito della segnalazione l’azienda si sarebbe già attivata e quanto prima partiranno le operazioni di disinfestazione.