Special Olympics alla Notte bianca dello Sport

Sport e integrazione, il 16 giugno la Notte Bianca dello Sport. Gli eventi e i protagonisti di un evento di sport dalla forte caratterizzazione sociale ed etica. Tra i protagonisti i ragazzi della Special Olympics.

«Con i nostri atleti del team di basket – spiega ai microfoni del Capoluogo.it il presidente dell’associazione Special Olympics, Guido Grecchi – avremo a diposizione il nostro spazio, che naturalmente sarà limitato, visto che ci sono molti partecipanti. Però dopo gireremo in tutte le aree dedicate alla Notte bianca e dove si potranno provare a fare sport insieme agli altri partecipanti, per un bel segnale di integrazione». Un integrazione che fa bene a tutti, ai ragazzi di Special Olympics e non: «Quando i nostri atleti vengono a contatto con gli altri noto che c’è sempre un arricchimento da entrambe le parti. C’è una contaminazione positiva, grazie all’empatia di cui i nostri ragazzi sono portatori sani».

Biondi: «Sport elemento di coesione sociale».

«Lo sport – ha sottolineato il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – può essere uno degli elementi di riscatto e coesione sociale, oltre che di rilancio economico per L’Aquila. Ne sono sempre stato convinto ed è per questo che ho accolto con entusiasmo la proposta degli amici delle Vecchie Fiamme Old Rugby di organizzare la notte bianca dello sport che si svolgerà tra le nostre vie e piazze. Prima, ma soprattutto dopo il terremoto, l’attività sportiva, agonistica e non, è stata una delle più formidabili, oltre che salutari, valvole di sfogo per quanti erano alla ricerca di spazi e momenti di serenità. Lo sforzo dell’Amministrazione è sostenere chi promuove sport, soprattutto tra i più piccoli e i ragazzi, perché la cultura sportiva e consapevolezza, del sacrificio per ottenere gli obiettivi e del

fare squadra sia sempre di più parte integrante della nostra quotidianità».

«La Notte Bianca dello Sport – ha aggiunto l’assessore Alessandro Piccinini – sarà un evento pensato e realizzato per regalare alla Città dell’Aquila una grande occasione che vuole essere, insieme, divertimento, sano agonismo, aggregazione e nuova linfa vitale per il centro storico. Il cuore del capoluogo d’Abruzzo, che sta rinascendo dopo le ferite inferte dal sisma del 6 aprile 2009, sarà animato, in ogni via, piazza e spazio pubblico, da iniziative volte a promuovere la conoscenza e la pratica delle principali discipline sportive».

