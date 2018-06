San Massimo, due giorni di festa a L’Aquila

Entrano nel clou sabato 9 e domenica 10 i festeggiamenti in onore del patrono dell’Aquila, San Massimo.

Nel pomeriggio del 9 giugno, dalle ore 16 in piazza Duomo i bambini potranno divertirsi con tanti giochi preparati per loro.

Alle ore 17,30 nella basilica di San Giuseppe artigiano, l’Arcivescovo Emerito mons. Molinari presiederà la S. Messa nella vigilia della Festa.

Dalle ore 18 in poi stands enogastronomici in piazza con Domenico D’Alberto.

Sempre in piazza Duomo alle ore 21 si terrà il concerto dell’orchestra “Cuore italiano.

Gli appuntamenti di Domenica 10 giugno

Nel giorno della festa, nella basilica di San Giuseppe, alle ore 9,30, 10,30, 12,00 e alle ore 20 S. Messe in onore del Santo Patrono.

Alle ore 18 ci sarà il Solenne Pontificale presieduto da S. E. l’Arcivescovo Metropolita Mons. Giuseppe Petrocchi. Al termine si snoderà la processione con il Santo per le vie del centro storico.

La sera alle ore 21, infine, si svolgerà la IV rassegna dei cori in onore di San Massimo con la partecipazione delle seguenti corali: Coro Giovanile “San Massimo”, Coro ” S. Pezzopane” del Liceo Bafile dell’Aquila, Corale L’Aquila, Corale Polifonica di Tempera.

L’organizzazione è curata dalla Pastorale Giovanile Diocesana. Gli eventi culturali sono stati promossi anche dall’Assessorato Cultura e Turismo del Comune dell’Aquila.