Attesa fase di tempo instabile nelle prossime ore con possibili temporali di forte intensità.

La nostra penisola è interessata da una perturbazione proveniente dal Mediterraneo occidentale che, in queste ultime ore, ha raggiunto le nostre regioni centro-settentrionali, favorendo lo sviluppo di intense cellule temporalesche e una conseguente fase di maltempo soprattutto al nord ma, nel corso delle prossime ore, saranno possibili intense formazioni temporalesche anche sulle regioni centrali, Abruzzo compreso: i fenomeni potranno risultare di forte intensità ed essere accompagnati da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate. Nel corso della mattinata, infatti, assisteremo ad un progressivo peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, con nuvolosità in aumento associata a rovesci e a manifestazioni temporalesche, localmente di forte intensità, in estensione verso le zone montuose e, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, verso il settore orientale e costiero. Tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio saranno possibili temporali di forte intensità sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, con frequente attività elettrica, rovesci intensi accompagnati da violente raffiche di vento e da occasionali grandinate, attenzione. Una temporanea attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sembra possibile nel tardo pomeriggio e in serata, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, tuttavia non si escludono nuovi addensamenti associati a rovesci, in estensione verso il settore orientale e costiero. Un ulteriore temporaneo miglioramento è previsto in tarda serata-nottata, tuttavia permarranno condizioni di instabilità che torneranno a manifestarsi nel pomeriggio-sera di sabato.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti sulla Marsica e nell’Aquilano, specie al primo mattino, con possibilità di rovesci, anche a carattere temporalesco, in intensificazione nel corso della mattinata. Poco nuvoloso nel Pescarese e nel Chietino, parzialmente nuvoloso nel Teramano, specie al primo mattino, tuttavia la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità nel corso della mattinata, associata a precipitazioni a carattere temporalesco, ad iniziare dalle zone interne, montuose e pedemontane, in estensione verso il settore costiero entro la tarda mattinata e nel primo pomeriggio, con fenomeni localmente di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, violente raffiche di vento e da occasionali grandinate. Nel pomeriggio la nuvolosità sarà più consistente sul settore orientale e costiero, dove continueranno a manifestarsi precipitazioni anche a carattere temporalesco, in attenuazione a partire dal tardo pomeriggio, anche se non si escludono nuovi addensamenti associati a precipitazioni anche nel corso della serata. Dalla tarda serata-nottata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal settore occidentale, mentre nella giornata di sabato permarranno condizioni di instabilità con possibili temporali pomeridiani ad iniziare dalle zone interne, in estensione verso il settore orientale nella seconda metà della giornata.

Temperature: In diminuzione.

Venti: Settentrionali lungo la fascia costiera con rinforzi in mattinata, occidentali o sud-occidentali altrove. Possibili forti raffiche di vento durante i temporali, attenzione.

Mare: Inizialmente poco mosso al primo mattino, tuttavia è previsto un deciso aumento del moto ondoso nel corso della mattinata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)