Estate sul Gran Sasso, domande entro il 18

“Estate sul gran sasso”, l’assessore alla Cultura, Sabrina Di Cosimo, invita le associazioni a presentare le loro proposte; l’avviso e la domanda di partecipazione scaricabili sul sito del Comune.

L’Assessorato alla Cultura e al Turismo dell’Aquila ha pubblicato un Avviso per reperire proposte artistico-culturali da inserire nel cartellone di eventi relativi alla prima edizione della manifestazione “Estate sul Gran Sasso”, con l’obiettivo di promuovere e di valorizzare la montagna aquilana durante la prossima stagione estiva.

Lo rende noto l’Assessore Sabrina Di Cosimo, che invita le associazioni, gli enti, gli operatori turistici, le organizzazioni di spettacolo, le associazioni di categoria, che intendano promuovere ed organizzare spettacoli ed eventi nell’area del Gran Sasso d’Italia, dal 21 giugno al 21 settembre ed oltre, a presentare le loro proposte.

Le domande, scaricabili insieme all’Avviso sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione Concorsi, Gare ed Avvisi, dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 18 giugno 2018 alla mail dell’Ufficio Cultura, cultura@comune.laquila.gov.it o tramite posta certificata all’indirizzopolitichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it.

Le proposte pervenute nei termini utili, ove coerenti con l’iniziativa in oggetto, saranno inserite in una brochure promozionale, che sarà veicolata dal Comune dell’Aquila per garantirne la massima diffusione sul territorio.

Le iniziative possono essere le più svariate: eventi di musica, teatro, danza, letteratura, festival, rassegne, mostre fotografiche ed esposizioni d’arte, eventi sportivi ed eno-gastronomici, arte di strada, attrazioni, spettacoli itineranti, animazione, escursioni, rassegne cinematografiche e spettacoli per bambini.

Nell’Avviso si precisa che la presentazione delle domande non dà diritto all’erogazione di un contributo economico.

La realizzazione degli eventi rimarrà in capo alle Associazioni proponenti, incluso ogni eventuale adempimento connesso alla concreta realizzazione dell’evento.

L’Amministrazione valuterà, per quanto possibile, l’eventuale concessione di vantaggi a beneficio delle Organizzazioni proponenti, come la concessione di sale o spazi, di materiali ed attrezzature nella disponibilità dell’Ente.