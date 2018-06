Scuola, gavettoni dell’ultimo giorno

La tradizione vuole che l’ultimo giorno di scuola si festeggi sul prato verde della basilica di Collemaggio, a ritmo di gavettoni e stornelli.

Per molti studenti delle superiori, liberi dall’impegno degli esami di stato, l’ultima campanella è suonata ieri.

Oggi il ritrovo è Collemaggio che con il suo manto verde e la bellissima basilica fa da cornice ai sorrisi, alle corse, ai vestiti e capelli bagnati e a un’estate appena cominciata.

C’è chi pensa alle vacanze, chi fa progetti, chi dovrà mettersi presto sui libri per recuperare qualche insufficienza e chi si chiede dove passerà il prossimo anno di scuola dopo i disagi dell’anno appena terminato.

Cosa accadrà a settembre

Lo spezzatino del Cotugno, gli istituti trasferiti in massa a Colle Sapone, quest’anno più di sempre la vera cittadella degli studenti. Tutto questo è stato l’anno 2017-2018.A oggi i nodi sulla sicurezza dell’edilizia scolastica non si sono ancora sciolti, ma l’ipotesi più accreditata è lo spostamento degli studenti del Cotugno in via Ficara, in seguito al rientro degli studenti delle elementari e medie all’Istituto Micarelli, in Santa Maria di Farfa.

Grande attesa per l’apertura del Parco del Sole

Il Parco del Sole sarà restituito alla città. L’apertura, inizialmente parziale, è prevista a giugno.

Con la Basilica di Collemaggio restaurata e accessibile dallo scorso dicembre, lo sguardo non può che cadere sul vicino Parco del Sole, punto di riferimento di intere generazioni di aquilani. E’ ancora sigillato dai nastri rossi del cantiere in corso, ma ancora per poco. (framar – robgal)